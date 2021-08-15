 

Мнение: Талибан победил

15.08.2021, 22:26, Разное
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Война в Афганистане завершается. Во всяком случае ее текущая итерация.
1. Правительство страны согласилось сдать власть и передать ее Талибану. Президент Гани сегодня или завтра откажется от власти и передаст ее Талибану. Талибан обещал амнистию и отказ от преследования лиц служивших правительству.
2. Уже проводятся переговоры о передаче Кабула талибам без боев. Делагация Талибана уже прибыла в Кабул и обсуждает условия капитуляции правительства. Через несколько дней талибы без боев займут Кабул. В городе уже вывешивают флаги Талибана, часть города уже контролируется талибами.
3. В западных посольствах в Кабуле интенсивно уничтожают имущество и документы, а эвакуация через аэропорт Кабула интенсифицирована.
4. Талибан гарантировал безопасность посольств ряда стран, в том числе и посольства России. Талибы также предупреждают, что не допустят грабежей во время процесса передачи власти.
5. Авиабаза Баграм и Джелалабад также перешли под контроль Талибана. В целом, в ближайшие дни вся территория Афганистана перейдет под контроль Талибана.

Таким образом, с 6 по 15 августа Талибан фактически ликвидировал про-американский марионеточный режим, причем ликвидировал его еще до того, как американцы успели сбежать из Афганистана. Стоит отметить, что в июле Талибан заявлял, что при желании он может захватить весь Афганистан за 2 недели.

Источник: Colonel Cassad



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