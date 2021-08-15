Нет человека, но есть проблемы

Погибшая от ковида медсестра осталась без денег и после смерти.

Мария Тышко. Фото предоставлено родственниками

Уже больше года нет в живых Марии Тышко: 30-летняя медсестра петербургского Госпиталя для ветеранов войн умерла от ковида 15 апреля 2020 года. А ее родители до сих пор не могут добиться обещанных президентом посмертных выплат. Этой весной пожилым людям пришлось обратиться в суд. Но и тот, спустя полгода, отказал супругам Тышко на абсурдных основаниях (под абсурдным предлогом).

О трагедии семьи Тышко «Новая» рассказывала. Маша была у родителей единственным, поздним и болезненным, ребенком. С детства не вылезала из кабинетов докторов и тоже стала мечтать о работе врача. После школы поступила в медучилище (сразу в университет не рискнула), по окончании устроилась работать в Госпиталь для ветеранов войн, но собиралась продолжать учиться и получить высшее медицинское образование.

Весной прошлого года Госпиталь для ветеранов войн стал одним из нескольких петербургских стационаров, принявших на себя главный (основной) коронавирусный удар. В итоге ковидом здесь переболели как минимум две трети сотрудников. Не избежала заражения и Мария Тышко. Ослабленный организм девушки сопротивлялся недолго:

31 марта она почувствовала первые симптомы заболевания, а через две недели скончалась в реанимации того же госпиталя, где работала.

Санкт-Петербург. Инфекционный госпиталь-трансформер, открытый на базе госпиталя для ветеранов войн, где работала Мария Тышко. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

До сентября 2020 года отец и мать Марии не могли получить от администрации медучреждения никаких документов по поводу заражения и смерти дочери, а соответственно и денежных выплат, причитающихся родственникам по закону. Исчерпав собственные возможности, они обратились за помощью к юристам и журналистам. После публикаций в СМИ прокуратура Невского района Петербурга провела проверку и вынесла представление городской администрации. При проверке подтвердилось, что у Марии Тышко был прямой контакт с болеющими ковидом пациентами и сотрудниками госпиталя, и существовала прямая угроза заражения.

Акт о признании Марии «пострадавшей вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией» родители погибшей получили в тот же день, что и компенсацию от города (1 млн рублей) — 23 октября. Если бы все законы в нашей стране исполнялись своевременно и неукоснительно, то тогда же супругам Тышко перечислили бы и федеральную компенсацию (2 миллиона 752 тысячи рублей), предусмотренную указом президента № 313 от 6 мая 2020 года. Но до этой прекрасной РФ будущего мы пока не дожили, поэтому осиротевшим родителям пришлось персонально обратиться в Фонд социального страхования (ФСС) за выплатой. Однако и это действия не возымело. Тогда Тышко подали иск в Петроградский районный суд (по месту регистрации ответчика).

Мария Тышко. Фото из семейного архива

Дело рассматривалось почти полгода. По закону, для получения выплаты достаточно доказать, что медработник подхватил коронавирусную инфекцию при исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей. Комиссия еще в октябре признала, что Тышко заразилась коронавирусом именно на работе, «при оказании помощи пациентам, заболевшим COVID-19». Этого заключения оказалось достаточно для городских властей, но не для федеральных.

— Фонд социального страхования «усовершенствовал» закон и в суде так объяснил причину отказа семье Тышко в выплате: якобы необходимо доказать еще и тот факт, что Мария заразилась ковидом непосредственно от пациента, — прокомментировал «Новой» Георгий Тевосов, юрист, представляющий интересы Тышко. — А это установить и доказать практически невозможно: от кого конкретно человек заражается коронавирусом в той ситуации, когда ежедневно контактирует с большим количеством больных COVID-19 и медработников, среди которых тоже есть инфицированные им.

Однако судья Петроградского районного суда Юлия Пешнина заняла позицию ответчика и отказала супругам Тышко в иске.

Это решение в ближайшее время они намерены обжаловать.

По словам юристов, Тышко оказались в сложной ситуации, поскольку в Петербурге до их пор еще не рассматривались такие дела:

— Нет прецедентов, поэтому первопроходчикам в Северной столице труднее доказывать свою правоту, — говорит Тевосов. — Однако в других регионах РФ (в Орловской, Томской, Тамбовской областях, в Хакасии, в Алтайском крае и др.) аналогичные судебные процессы уже проходили и во всех случаях завершались в пользу истцов.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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