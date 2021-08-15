Задержан подозреваемый в убийстве москвички во время пробежки

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15.08.2021, 21:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Москве задержан подозреваемый в убийстве девушки, которая была задушена во время пробежки в столичном районе Свиблово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», – приводит ее слова ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее ТАСС сообщил, что неизвестный задушил девушку, которая вышла на пробежку в парк неподалеку от Лазоревого проезда в Свиблово. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся.



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