Сирены зазвучали в ряде городов Кубани из-за угрозы подтопления

В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены для оповещения жителей домов в зоне подтопления о необходимости собрать документы и выйти на возвышенность, сообщили городские власти.

«Центр города обесточен. Пока идет дождь и сохраняется угроза подтопления, электричество будет отключено до тех пор, пока вода не сойдет», – приводит РИА «Новости» слова источника в мэрии Геленджика.

Там напомнили, что в 2012 году во время наводнения пять человек погибли от поражения электрическим током. Тогда вода затопила улицу Керченскую, люди проходили мимо оголенного провода, под водой его было не видно. Погибли и прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи.

За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Из-за сильных дождей на Кубани оказались подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, из которых 991 – дети.

По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тыс. человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.

Напомним, в воскресенье мощные ливни накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек из-за дождей оказались без света. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Из-за непогоды в Анапе оказались повреждены десятки отелей, санаториев и детских лагерей.

В субботу президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько серьезный вызов стоит перед Россией.