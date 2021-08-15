Дачникам назвали способы сберечь свой участок от грабителей

Эксперты рассказали о простых и доступных способах защитить свой участок от грабителей. Для сохранности личных вещей и урожая следует комплексно подойти к вопросу защиты загородного имущества.

Дача для многих россиян стала не только местом отдыха, но и возможностью вырастить экологически чистые овощи, фрукты, ягоды или зелень. Однако иногда результатами труда на загородном участке пользуются грабители, особенно количество краж увеличивается осенью, когда созревает урожай. Эксперты рассказали, как можно обезопасить плоды своего труда от непрошеных гостей.

Прежде всего, перед тем, как уехать в город с дачи, нужно поставить на окна решетки. Это не позволит злоумышленникам влезть в дом и выкрасть ценные вещи или продукты. Можно в случае одноэтажных зданий установить ставни-ролы и более крепкие оконные рамы. Что же до заборов или подобных заграждений, то они чаще всего малоэффективны.

Неплохим вариантом будет установка камер наблюдения на улице возле дома, чтобы зафиксировать все происходящее. Вход в дом лучше защитить надежными дверьми, на которых будут сложные замки, которые не допустят вторжения в дом грабителей.

Источник: inforeactor.ru