 

Мнение: Сайгонская история

15.08.2021, 21:32, Разное
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Первое фото – эвакуация из посольства США в Сайгоне.
Второе фото – эвакуация из посольства США в Кабуле.

Исторические кадры, которыми еще долгие годы будут иллюстрировать период завершения афганской войны. Бегство США из Кабула.

Как сообщают очевидцы, в аэропорту Кабула сейчас давка. Число желающих сбежать из Афганистана существенно превышает пропускную способность аэропорта.

Источник: Colonel Cassad



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