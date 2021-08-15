Мнение: Сайгонская история

Первое фото – эвакуация из посольства США в Сайгоне.

Второе фото – эвакуация из посольства США в Кабуле.

Исторические кадры, которыми еще долгие годы будут иллюстрировать период завершения афганской войны. Бегство США из Кабула.

Как сообщают очевидцы, в аэропорту Кабула сейчас давка. Число желающих сбежать из Афганистана существенно превышает пропускную способность аэропорта.

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