Мнение: Сайгонская история
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Первое фото – эвакуация из посольства США в Сайгоне.
Второе фото – эвакуация из посольства США в Кабуле.
Исторические кадры, которыми еще долгие годы будут иллюстрировать период завершения афганской войны. Бегство США из Кабула.
Как сообщают очевидцы, в аэропорту Кабула сейчас давка. Число желающих сбежать из Афганистана существенно превышает пропускную способность аэропорта.
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Источник: Colonel Cassad
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