Мнение: Спасибо, дорогие россияне! Я начал понимать Путина, Мишустина и Киркорова!



Начнем, конечно же, с простого – с Киркорова. Знаете, он-то чуть-чуть больше популярнее, чем я, да – и как его сначала доводили, думаю, "поклонники" и как он теперь их посылает или просто забивавает – я могу представить. Даже могу представить вот это "к звездам надо приходить подготовленными" – когда-то было про розовую кофточку. Я еще учился, возмущался.

Работая в публичном пространстве, что этот полудохлый, вернее дохлый ЖЖ, на Ютубе даже – ты начинашь сходить с ума. Головой понять, что это тролли или просто… простые, блин, люди – ты можешь. Но отключить мозг, чтобы кого-то не спросить – "а че ты умный-то такой?" – я пока еще не умею.

В каждом моем ролике, вместо того, чтобы порадоваться вылезает тьма гоблинов, простите, экспертов, которые начинают писать: 1) Как правильно переносить столицу из Москвы, 2) как правильно обустроить Сибирь, 3) что сделать, чтобы россияне стали счастливы, 4) как победить коррупцию и т.д. и т.п.

Или вот, был у меня тут, натурально, поклонник. Не шучу, некий товарищ начал к любому моему тексту, ролику, опросу на Ютубе писать комментарии. Иногда очень сладкие. Но всегда – вызывающие типа мою обратную связь. Предлагал там помощь, в виде машины, он, если верно помню, таксист. Звал выпить, знакомиться. Короче, вот только что квартиру не переписал.

Но вышла оказия. В Томск приехал премьер Мишустин и пообещал новый кампус, я кажется, писал даже об этом. Пообещал ввалить кучу денег. Короче, чем плохо-то? А вот!

Потому что… правильно, любой таксист знает, как управлять страной! В общем, человек возмущался и писал комменты из серии: "Ты же также думаешь, Влад?". А Влад сказал – нет, я думаю, что любые деньги вложенные в город из Центра – это отлично.

И к тому же, тогда мы еще не знали, про идею Шойгу, посмотрите, кстати, мой новый ролик на эту тему и подписывайтесь, создать кучу кластеров. И, вуаля, именно тут найдется место и Томску с наукой! Да еще какой – так было задумано, просто Мишустин показал деталь от пазла. Но, где Мишустин, где блогер (гадость, а не название, надо новое) Серов, а где – таксист!

Но, это было бы полбеды. Товарищ вернулся, сменил ник и предал меня анафеме. Из серии "я тебя любил", а ты – вот. Причем, я ему ответил ровно это – что как доверять тем, кто так меняет точку зрения от любви до ненависти, надо бы вам, предводитель, лечиться электричеством – так он сначала написал, что он не хомосек (господи, это тут причем, бедный Фрейд!), а потом тупо удалил переписку.

И теперь, представляете, как тяжко Путину?

Каждый дает советы, каждый из себя строит президента. Как отвечать – один Путин. Я советы не даю, меня вычеркивайте.

И, конечно, я продолжаю ржать, как народ жрет с лопаты. У меня уже есть список якобы патриотических блогеров, кто тупо хайпит. Работает в Мск, технически, вроде бы, делает правильное дело. Но – одна чернуха…

Россию оскорбили, Россию унизили, надо что-то делать, вставай страна огромная!

Нет, я честно скажу, я завидую – я выбрал, вот дурачок-то, не ту стезю. Что-что, а смеяться я над собой люблю и делаю это часто. Как в фильме "Бесприданница": "А я вот взяток не беру! Так вам их и не дают, место у вас не доходное! Вот кабы вам давали, а вы не брали – тогда другое дело!".

Но, тут уж как есть – выбрал позитив – работай. И это, кстати, реально честно – я давно поймал себя на мысли – я так не смогу. Ну, нет во мне высокого чувства дерьма.

Однако, это прикольно. Ты работаешь с людьми, ты видишь их реакцию, ты понимаешь, как наш народ реально забурел и … ну, вы поняли.

У меня такой поток новостей, я не справляюсь! Это там, это тут, школы, детсады, Путин деньги раздает, Амеры бегут из Афгана, строят уже все подряд – ЖД, дороги, дома, самолеты, ледоколы.

Но все равно, сейчас сами увидите, найдется мудло, и не одно – тут просто их мало, мой ЖЖ чисто для своих – кто придет и будет ныть.

Когда-нибудь кто-то заменит Путина. Молитесь, идиоты, чтобы это был Путин 2.0. Потому что вы домечтаетесь и до Сталина. Или до Ельцина.

Реально, ожирение это проблема. Жопы, пардон, большие стали – вся кровь от мозга туда уходит.

p.s. Для тех, кто в кастрюле – заглавное фото, лишь скрин из одного из моих старых роликов. Всегда находится гений, кто пишет мне про звездно-полосатую тужурку. Ибо прыгать он уже не может (см. про жопу), а думать – уверен, что умеет.

Счастья вам.

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