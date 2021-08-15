Падение Кабула

Талибы установили полный контроль над Афганистаном и ждут мирной сдачи столицы. Президент страны готов уйти.

Утром сторонники движения «Талибан»*, захватившие большую часть территории Афганистана, оказались в пригороде Кабула — последнего из крупнейших городов, остававшихся под контролем официальных властей. Сейчас талибы и власти страны ведут переговоры об установлении временного правительства, при этом боевики уже заявили о полном контроле над всей территорией Афганистана. «Новая газета» следит за происходящим в афганской столице.

Первым о наступлении талибов «со всех сторон» сообщило МВД Афганистана. Сразу же после этого талибы распространили заявление, в котором сообщили, что не намерены штурмовать город. Боевикам приказали оставаться у ворот афганской столицы, «Талибан» также пообещал обеспечить выезд из города всем желающим.

Потерю контроля над Кабулом фактически признал и.о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал.

«Штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно»,

— заверил он в эфире TOLO News.

В настоящий момент, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, представители «Талибана» прибыли в президентский дворец на переговоры. Предполагается, что передача власти может произойти уже сегодня, а президент Ашраф Гани сложит с себя полномочия. Перед началом переговоров он провел консультации со спецпредставителями США и НАТО.

Предположительно, власть может перейти к временному правительству. Его может возглавить экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

С самого утра диппредставительства западных стран начали эвакуацию сотрудников посольств. При этом российский МИД вывозить из Кабула дипломатов не планирует. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, талибы гарантировали безопасность российскому посольству и дипмиссиям других стран.

При этом боевики установили новые правила, по которым все оставшиеся иностранцы должны зарегистрироваться у представителей «Талибана».

Под контролем «Талибана» сейчас находятся все пограничные переходы между Афганистаном и соседними с ним странами. Единственная возможность уехать — воспользоваться аэропортом Кабула. По сообщениям местных СМИ, жители столицы в срочном порядке пытаются получить визы и уехать из страны.

Тем временем в VIP-зале международного аэропорта Кабула столпились высокопоставленные афганские чиновники и советники президента Ашрафа Гани, сообщает CNN. Они также надеются улететь из страны.

ПОДРОБНОСТИ

* движение признано террористическим и запрещено в РФ

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