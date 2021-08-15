В МИД рассказали об отношении Москвы к талибам

Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому РФ не переживает по поводу происходящего в Афганистане, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем», – приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.