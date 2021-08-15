 

Мнение: Простая наука

15.08.2021, 21:02, Разное
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У Галковского неожиданно разгорелся спор о математике – мол, нужна ли она в школе? А то детки ведь не понимают! И вообще – зачем будущему кассиру или портье знать про квадратные уравнения?

Мое мнение такое: математика – это самая ПРОСТАЯ наука из всех. Если уж человек математику понять не в состоянии – это, очевидно, клинический дебил. Или его обучают клинические дебилы.

Сами посудите: математика – царство условности, мир стерильный. Как мы постулировали – так оно и есть. Никаких тебе возмущающих влияний, все ЧИСТО! Прямые, точки, цифры… Мир без ШУМА.

Любая гуманитарная наука ПРИНЦИПИАЛЬНО сложнее математики. Однако в наших школах – и вообще в “совке” – было принято считать наоборот: мол, математика – это для “умных”, а гуманитарии – это бездельники и болтуны со слабеньким умишком. Что, в общем, тоже было правильно – ибо гуманитарные науки были сведены к долбежке формул “классиков марксизма-ленинизма”, разбавленных решениями очередных пленумов. Математика была чуть ли не единственной областью, где еще разрешалось МЫСЛИТЬ СВОБОДНО.

Однако сегодня-то можно все поставить, наконец, с головы на ноги! Умение пользоваться матаппаратом – это практически в чистом виде УМЕНИЕ РАССУЖДАТЬ. Поэтому просто смешны все потуги изгнать математику и оставить, к примеру, биологию. Если человек ФОРМУЛУ не понимает – что он сможет понять в каком-нибудь черве?! (2005)

Источник: Размышления вольного социолога



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