 

Зеленский обещал держать расследование смерти мэра Кривого Рога под личным контролем

15.08.2021, 20:54, Новости дня
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“Ужасная новость – найден мертвым с огнестрельным ранением мэр Кривого Рога Константин Павлов. Искренние соболезнования близким”, – написал Зеленский в Twitter.

Он отметил, что инцидент активно расследуют.

Жахлива новина – знайдений мертвим з вогнепальним пораненням мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Щирі співчуття близьким. Подію активно розслідують. На місці – поліція й усі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2021

Позднее в Facebook Зеленский заявил, что уже в понедельник, 16 августа, соберет руководителей правоохранительных органов и заслушает их отчет по этому делу. 

Он подчеркнул, что будет держать расследование под личным контролем и настаивать на регулярных отчетах правоохранителей.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2881729242077433

Контекст:

О смерти Павлова 15 августа сообщили нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович и местные СМИ. Погибшего нашли на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от ОПЗЖ. 

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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