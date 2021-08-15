 

Комедийный экшен «Главный герой» дебютировал в прокате с выручкой в 93 млн рублей

15.08.2021, 20:52, Разное
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13 августа в кинотеатрах вышел боевик «Главный герой», который занял лидирующую позицию в афишах. 14 августа кинотеатры РФ и стран СНГ заработали 93 млн рублей от показов ленты.
Картина во главе с Райаном Рейнольдсом добилась рекордного 8 %-ного роста сборов во 2-й день премьеры. По подсчетам, выручка за премьерные выходные ожидается в размере 210 млн рублей.

27,7 млн рублей записаны на счет комикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Общая сумма выручки составила 506,5 млн рублей. С начала сезона такой показатель был всего у 6 релизов.

Третьим стал фильм в приключенческом жанре «Круиз по джунглям». Премьера от студии Disney собрала 11,5 млн рублей. Сиквел «Не дыши» собрал за два дня всего 21,8 млн рублей, несмотря на многочисленные положительные отклики. Замкнул пятерку с кассовым сбором в 3,71 млн рублей триллер «Время». Предыдущие работы режиссера смогли заработал куда больше.

Источник: kinobusiness.com



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