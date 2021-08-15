 

Диетологи рассказали, кому опасно есть гречку

15.08.2021, 20:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гречка является полезной кашей, однако частое ее употребление может привести к ряду проблем. Об этом рассказали российские диетологи.
Крупа при частом употреблении снижает количество микроэлементов в организме, что приводит к разрушению зубной эмали и развитию остеопороза. Также опасно часто употреблять гречку женщинам старше 40 лет, причина – недостаточное усвоение кальция организмом. Людям с проблемами пищеварения также стоит с осторожностью относиться к данной каше, ведь она может спровоцировать спазмы желудка и проблемы с работой ЖКТ.

Отказаться от гречки стоит людям часто употребляющим алкоголь, а также гипертоникам и диабетикам. Беременным следует включать в рацион кашу не чаще одного раза в месяц. Аналогично стоит поступать и людям с почечной недостаточностью и язвой желудка. Худеющие часто отдают предпочтение данной крупе, однако диетологи не рекомендуют «сидеть» на одной гречке, так как это вредит здоровью.

Источник: vm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Мнение: Как тромбонист из Барнаула сломал интернет

01.03 / Валерий Афанасьев рассказал в «Судьбе человека» о любви всей своей жизни

21.04 / В России замерла заслуженная артистка

01.07 / Мнение: Прекращение воспроизводства преступности, неразменный МРОТ и налог на палатки для бомжей

24.12 / Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о разводе с мужем

08.06 / Разные штанины и смешной узор: самые необычные джинсы этой весны (как поменялась мода за последние 100 лет)

05.12 / Личная жизнь Наполеона

09.12 / Хит Леджер, Рэнди Куэйд и заговор о тайном обществе, которое убивает знаменитостей

15.04 / В Белом доме озвучили ожидания от встречи Путина и Байдена

06.08 / В Саратове ребенок выжил после падения из окна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика