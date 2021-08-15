Диетологи рассказали, кому опасно есть гречку

Гречка является полезной кашей, однако частое ее употребление может привести к ряду проблем. Об этом рассказали российские диетологи.

Крупа при частом употреблении снижает количество микроэлементов в организме, что приводит к разрушению зубной эмали и развитию остеопороза. Также опасно часто употреблять гречку женщинам старше 40 лет, причина – недостаточное усвоение кальция организмом. Людям с проблемами пищеварения также стоит с осторожностью относиться к данной каше, ведь она может спровоцировать спазмы желудка и проблемы с работой ЖКТ.

Отказаться от гречки стоит людям часто употребляющим алкоголь, а также гипертоникам и диабетикам. Беременным следует включать в рацион кашу не чаще одного раза в месяц. Аналогично стоит поступать и людям с почечной недостаточностью и язвой желудка. Худеющие часто отдают предпочтение данной крупе, однако диетологи не рекомендуют «сидеть» на одной гречке, так как это вредит здоровью.

Источник: vm.ru