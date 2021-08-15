 

Вирусологи: Глобальное потепление приведет к росту числа отравлений и инфекций

15.08.2021, 20:52, Разное
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Вирусологи из Канады сообщают, что глобальное потепление может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья людей. Они изучали популяции мух и выяснили, что изменения климата может увеличиваться число отравлений и инфекций.
Исследователи Университетов Гвельфа и Торонто объяснили, что увеличение температуры на Земле приведет к распространению насекомых, которые переносят опасные болезни. Информация, полученная за 12 лет наблюдений за активностью мух в Канаде, оказалась тревожной. Популяция к 2080 году может увеличиться до таких масштабов, что станет в 2 раза больше эпизодов желудочно-кишечных инфекций, которые вызваны микроорганизмами Campylobacter.

Патогены способны вызывать кампилобактериоз – острую болезнь, приводящую к смертельному сепсису. Микроорганизмы могут проникать в тело людей через грязную еду или при контакте с больным животным. Часто подобное заболевание скрывается под «диареей путешественников», что осложняет ее диагностирование. При тяжелой форме у новорожденных и людей с иммунодефицитом возможен даже летальный исход, как и у больных, которые не получали никакую терапию.

Источник: actualnews.org



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