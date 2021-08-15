Россия выйдет из договора по нераспространению торсионного оружия

Министры иностранных дел Великобритании, США, Украины и НАТО выступили с совместным заявлением, выразив озабоченность по поводу выхода России из Цюрихского договора о нераспространении торсионного оружия 1984 года, сообщает официальный сайт британского МИД.

По мнению экспертов, Россия способна создать действующие прототипы торсионных бластеров в течение 3 лет после выхода из соглашения. Торсионные поля, применявшиеся некоторыми армиями мира до 1984 года, были запрещены в мире по соглашению стран из-за их высокой степени воздействия на психику солдат. К этому классу оружия относится так называемое гей-излучение, американская климатическая установка HARP и некоторые виды транс-ионных бластеров.

В гражданском производстве торсионные поля служат основой технологий связи 5G. Ранее из соглашения в одностороннем порядке вышли США, заявив о начале работ над созданием психтронного гей-лазера для массовой деморализации живой силы противника.

Министр обороны Сергей Шойгу назвал ответ России на действия американских партнёров симметричным и взвешенным и пообещал в ближайшее время предъявить миру работающие образцы оружия на торсионных полях.

«Американцы построили климатическое оружие на Аляске в 60-х. Китайские вышки 5G чипируют людей по всему миру. Надо понимать, что война в XXI веке – это война торсионных полей и эгрегоров. Мы направим на проект 1,4 трлн. рублей и уже к концу 2022 года сможем предъявить миру квантовый бластер на быстрых нейтрино. С таким оружием американцы дважды подумают, прежде чем направлять на наших солдат своё гей-излучение», – считает генерал ВКС Виктор Петрик.

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