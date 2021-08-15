Мнение: Свободный мир поддерживает вас

Ты помнишь, как все начиналось…

Визит Маргарет Тэтчер в Пакистан в 1981 году, где она недалеко от афгано-пакистанской границы встречалась с местными исламистами и заявляла, что весь свободный мир поддерживает их.

PS. По Афганистану в свете краха местного режима и победы Талибана новости прут потоком, так что текучку буду обновлять в Телеграм (https://t.me/boris_rozhin – подписывайтесь), вечером сделаю сборку наиболее важных событий.

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