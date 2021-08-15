Мнение: Землетрясение
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Вслед за мощным ураганом на Гаити обрушилось землетрясение магнитудой в 7,1. Масштабные разрушения, хотя пока они не идут ни в какое сравнение с последствиями землетрясения 2010 года. Тогда погибло более двухсот двадцати тысяч человек. В этот раз – в тысячу раз меньше – около трехсот. Правда, это число может увеличиться.
Гаити – беднейшая страна в мире, поэтому она, конечно, не в состоянии справиться ни со стихийными бедствиями, ни с социальным и экономическим коллапсом.
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Источник: Эль Мюрид
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