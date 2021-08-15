 

По факту гибели мэра Кривого Рога завели дело об убийстве

15.08.2021, 20:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа Украине полиция возбудила дело по статье «Умышленное убийство» из-за смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

«Следователи открыли уголовное производство (уголовное дело) по статье 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины», – приводит сообщение ТАСС.

Сообщается, что сообщение о том, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома, поступило в отделение полиции около 16.00 (совпадает с московским).

«На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции», – информирует пресс-служба.

Полиция продолжает обыск домовладения и устанавливает свидетелей.

Как информирует Страна.ua, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что «пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей».

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Во втором туре он победил кандидата от партии президента «Слуга народа».



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