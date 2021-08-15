“Потемкинские деревни и немые люди”. О Беларуси рассказал переехавший в Украину шоумен Дудинский

Речь об этом зашла после реплики журналиста, что украинцы представляют себе Беларусь по стереотипам о ГОСТе, чистых продуктах, хороших дорогах, бесплатной медицине и работе ферм, где “каждому фермеру – дом”.

“Потому что вам только это рассказывают. У нас все каналы – государственные, это все единый рупор, и то, о чем они вещают, сливается в один мощный поток… Как на самом деле, можно узнать, только сев в машину и проехав по Беларуси”, – объяснил Дудинский.

Он подчеркнул, что в Беларуси “фермеров нет – есть колхозники”.

“Если бы вы могли видеть, в каких домах они живут! Из говна и палок. В красивом сюжете вам расскажут, что передовику производства в таком-то колхозе дали дом. Но этот дом построен так “качественно”, что через два-три года сложится как книжка. И никто им заниматься не будет. У комбайнера Васи и приближенных президента разные дома. Со стороны вам кажется, что в деревне у Васи все отлично. Но на деле Беларусь – это потемкинские деревни и немые люди”, – заявил шоумен.

Контекст:

Дудинского в Беларуси задерживали осенью 2020 года. Тогда его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста. По информации “Радыё Свабода”, в итоге он отбыл 12 суток без объяснения причин.

2 июня 2021 года домой к семье Дудинского с обыском пришли сотрудники финансовой милиции и забрали его и жену Катерину Раецкую на допрос. Сообщалось, что Дудинского “проверяют по вопросам налогообложения”.

9 июня Раецкая сообщила, что они с мужем выехали в Украину.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста несогласных с результатами выборов. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. По данным оппозиции, погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор.

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