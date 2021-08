В ЕС хотят изменить правила для беженцев

“Что показали ситуация в Афганистане и действия Беларуси, так это то, что время, когда мы можем ждать, чтобы полностью пересмотреть необходимые нам правила миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло”, – написал чиновник.

If there is one thing that the situation in Afghanistan and the actions of Belarus have shown, it is that the clock has run out on how long we can wait to adopt the complete overhaul of Europe’s migration and asylum rules we need.

Под “действиями Беларуси” подразумевается мигрантский кризис на границе с Литвой, в котором власти Литвы обвиняют режим называющего себя президентом Александра Лукашенко. 6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”.

В Афганистане ситуация с безопасностью ухудшилась на фоне вывода американских войск. По состоянию на 15 августа движение “Талибан” контролирует практически всю страну и готовится войти в Кабул.

Согласно Хартии Европейского союза об основных правах, ЕС гарантирует право а убежище при соблюдении правил Женевской конвенции от 28 июля 1951 г. и протокола от 31 января 1967 г. о статусе беженцев, и в соответствии с Договором, учреждающим Европейское сообщество. Коллективные высылки запрещаются, также никто не может быть выдворен, выслан или выдан на территорию государства, когда имеется серьезная угроза, что лицо в нем будет подвергнуто наказанию смертной казнью, пыткам, другому бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство наказанию и обращению.

По правилам Дублинской конвенции 1990 года, беженцы могут просить убежища только в той стране Евросоюза, границу которой пересекли первой. Это правило нарушила Германия в 2015 году, когда канцлер Ангела Меркель заявила, что ее страна готова принять сирийских беженцев вне зависимости от того, в какой стране ЕС они оказались сначала.

К 2020 году ситуация изменилась, и Евросоюз уделяет гораздо больше внимания укреплению своих внешних границ, пишет “Немецкая волна”. С 2015 по 2020 годы ЕС разработал разные модели того, как принимать решение о предоставлении убежища или о депортации. Но ни одна из них не была воплощена в жизнь.

В очередном отчете Европейского агентства по вопросам предоставления убежища, опубликованном в июне 2021 года, говорится, что в 2020 году было подано 485 тыс. заявлений с просьбами об убежище, и это наименьшее количество за все десятилетие. В бюро объясняют, что людей, нуждающихся в защите, меньше не стало, но бежать из своих стран им мешают ограничения на международные поездки и карантинные меры. Вся процедура также стала более сложной и дорогой из-за мер против распространения COVID-19/

Больше всего беженцев в ЕС из пяти стран – это Сирия, Афганистан, Венесуэла, Колумбия и Ирак. Больше всего мигрантов принимает Германия – она обрабатывает четверть всех прошений об убежище в Европе.

