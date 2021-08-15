 

“Нападавшие – львовяне”. Полиция объявила подозрение двум участникам нападения на фотокорреспондента “Букв”

15.08.2021, 20:00, Новости дня
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“Нападавшими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины […] сообщили фигурантам о подозрении”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что устанавливают роль в правонарушении других его участников.

“Отмечаем: извинения за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности. Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности”, – объяснили в Нацполиции.

Контекст:

“Буквы” сообщали, что их фотокорреспондента Кужельного избили после акции, которая прошла 14 августа под Офисом президента. Он рассказал, что после акции его догнала группа лиц, которые требовали удаления фото, сделанных во время мероприятия, а затем применили силу. Позже к нему подошел лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий. Он осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему.

Полиция по факту нападения начала расследование.

Позже в “Национальном корпусе” сообщили, что нашли нападавших на журналиста. В партии заявили, что виновные “понесли наказание” и извинились перед Кужельным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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