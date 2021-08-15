 

Ученые рассказали, от какой работы появляются проблемы с сердцем

15.08.2021, 19:58, Разное
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Ученые из НИИ медицины труда имени Измерова рассказали, от какой работы появляются проблемы с сердцем. Главными факторами являются перенапряжение, сильные физические нагрузки и влияние химических веществ.
Также негативные последствия могут возникать из-за производственного шума, воздействия высоких и низких температур воздуха, длительной вибрации, электромагнитного излучения. В ходе многочисленных исследований удалось выяснить, что монотонность труда, умственное перенапряжение и низкая физическая активность влияют не лучшим образом на работу сердечно-сосудистой системы.

В завершение исследователи назвали вредной работу в неблагоприятных условиях в течение длительного времени. Более того, при увеличении стажа проблемы со здоровьем прогрессируют. Специалисты рекомендуют отдыхать в свободное время, вести здоровый образ жизни и выполнять физические упражнения для уменьшения влияния указанных факторов.

Источник: ura.news



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