Полина Гагарина посетовала на судьбу “загнанной женщины”: “Любить себя – не стыдно!”

Популярная певица Полина Гагарина разместила на личной странице в Instagram публикации, в которой поделилась с подписчиками философскими измышлениями по поводу судьбы “загнанной женщины” и необходимости любви к самой себе. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Главным визуальным составляющим публикации стал фотоснимок исполнительницы, на котором она предстала одетой в белый купальник и позирующей на фоне голубой реки и прибрежных камней. Приложив руки к лицу, красотка продемонстрировала фолловерам максимально искреннюю и светлую улыбку радости. Впрочем, пространные откровения, которыми Полина Гагарина сопроводила яркое фото, не были столь оптимистичны – скорее, они были пропитаны глубиной переживаний за извечную судьбу соотечественниц. Обращение к подписчицам звезда начала с вопроса о том, чувствуют ли они вину – ощущение, весьма характерное для типичной “загнанной женщины”. Продолжая тему, Гагарина призналась, что периодически оно присуще и ей, поскольку с детства была воспитана в духе настойчиво культивируемой женской самоотверженности, обязывающей любую представительницу прекрасного пола думать не о себе, а, прежде всего, о ком-либо другом – ребенке, супруге или родителях.

Как уверена хозяйка аккаунта, даже самая стойкая жительница неизбежно ломается под грузом вечного “должна”. Со своей стороны, Полина Гагарина считает выходом, позволяющим избежать столь печального исхода, приверженность к тому, чтобы больше внимания уделять собственной персоне. “Любить себя – это не стыдно! Любить себя – значит уважать себя и своих любимых людей. Любить себя – это жизненно необходимо. Что может быть красивее счастливой улыбки счастливой женщины!” – эмоционально резюмировала певица.

Стоит отметить, что часть подписчиц Полины Гагариной все же остались верны более традиционному мировоззрению, напомнив исполнительнице, что для женщины главным жизненным приоритетом все же должны оставаться её дети. Впрочем, абсолютное большинство поклонниц однозначно выразили полную солидарность с тезисами любимицы, попутно похвалив её за цветущий внешний вид и активную жизненную позицию. За день пост набрал более 100 тысяч “лайков”.