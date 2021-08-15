Марина Денисова рассказала о подготовке к съёмкам в «Солнцепеке» и обстановке на площадке

Премьера российского фильма «Солнцепек» состоялась 12 августа. Телезрители увидят кинокартину 18 августа на канале НТВ В 23:45. Актриса Марина Денисова (Нина Новожилова) пояснила о съемках фильма, самых запоминающихся моментах и тандеме с Александром Бухаровым (Владом Новожиловым).

Денисова сразу поняла, как сыграть жену бывшего военного. Ее отец, как и герой фильма Влад Новожилов, воевал в Афганистане, а ее мама ждала мужа.

«Я знаю, что такое война. Но тем, кто с этим не сталкивался, играть было сложно. С другой стороны, у нас был прекрасный режиссер Максим Бриус, который делал акцент на людях, оказавшихся в определённых обстоятельствах. С его помощью и я поняла свою роль еще глубже», – рассказывает Марина.

Чтобы подготовиться к роли, Денисова общалась с очевидцами происходящего на Донбассе в 2014 году, читала о тех событиях.

«Им просто было очень страшно, люди боялись за семьи», – делится актриса.

От происходящего на съемочной площадке было тяжело. Как профессионалы, все держались, но, по мнению Денисовой, подобные фильмы снимаются для того, чтобы люди задумались, и таких прецедентов в истории не было.

«Наши бабушки и дедушки говорили: «Лишь бы не было войны». И на съёмочной площадке ты осознаёшь значение этих слов в полной мере. После команды «Камера, мотор» все становится реальным, и ты переживаешь это по-настоящему. Не хотелось бы пережить такое в реальности. Наверное, для этих целей и снимается такое кино», – уверена Денисова.

Обстановка на съемочной площадке была творческой. Равнодушным не остался никто – все советовали, как лучше, придумывали, предлагали свои варианты.

Изображение взято с: На фото: актриса Марина Денисова в роли Нины Новожиловой, фильм «Солнцепёк»

«Очень тепло, по-рабочему, с точными критическими замечаниями, которые помогали всему съёмочному составу вовремя исправиться и что-то подправить в производственном процессе. В конце концов, все друг к другу прислушивались и делали то, что нужно», – отмечает актриса.

Самыми запоминающимися стали съемки в машине, которая буквально разваливалась на ходу. Но Александр Бухаров, сыгравший Влада Новожилова, смог ее вести и при этом играть.

«Саша справился с этим как настоящий мужчина. Он каким-то образом успевал играть, говорить текст и заниматься этой машиной, а это было крайне сложно. Порой хорошую машину вести в кино и одновременно отыгрывать роль тяжело, а тут машина, которая даже не ехала. После этого у меня за Сашу появилась огромная гордость, как за партнёра», – подытожила Денисова.