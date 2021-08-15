Мнение: Балаклава глазами американца

Американский военкор Патрик Ланкастер заскочил в Севастополь и побродил по Балаклаве.

В видео ниже, американский взгляд на Балаклаву, ее исторические места и бывшие военные объекты.

Аннотация:

В данный момент я путешестую по Крыму и делаю репортажи, которые не покажут крупные западные СМИ.

В ходе этого репортажа я наткнулся на древний город с огромной историей, посетил крепость, которой 1700 лет. Я увидел секретную советскую военную базу, посмотрел как тусуются люди на набережной, и, что самое интересное, наткнулся на сеть катакомб, вырезанных в горах. Этот город – Балаклава.

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