 

Мнение: Балаклава глазами американца

15.08.2021, 19:44, Разное
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Американский военкор Патрик Ланкастер заскочил в Севастополь и побродил по Балаклаве.
В видео ниже, американский взгляд на Балаклаву, ее исторические места и бывшие военные объекты.

Аннотация:

В данный момент я путешестую по Крыму и делаю репортажи, которые не покажут крупные западные СМИ.
В ходе этого репортажа я наткнулся на древний город с огромной историей, посетил крепость, которой 1700 лет. Я увидел секретную советскую военную базу, посмотрел как тусуются люди на набережной, и, что самое интересное, наткнулся на сеть катакомб, вырезанных в горах. Этот город – Балаклава.
Присоединяйтесь к команде PLnewstoday и помогайте мне показывать миру то, что не будут показывать крупные СМИ.

Источник: Colonel Cassad



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