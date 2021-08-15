 

Мнение: Последние часы

15.08.2021, 19:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мулла Барадар Ахунд, известный как Абдулла Гани Барадар, лидер Талибана, прибыл на вертолете в Кабул. Делегация Талибана сейчас ведет переговоры с кабульскими властями о мирной сдаче города. Удивление вызывает тот факт, что в городе еще есть хоть какая-то прежняя власть, так как бегство идет полным ходом. Кабульские чиновники бегут в Пакистан и Узбекистан, хотя Узбекистан принял крайне ограниченное число беглецов – не более сотни человек. В том числе среди них и маршал Дустум.

В Кабуле власть осуществляет министр внутренних дел. Он же и стал де-факто спикером режима в последние сутки. Остальные чиновники заняты устройством личных дел. Чиновники среднего звена атакуют визовый отдел американского посольства в надежде получить заветную бумагу, дающую им шанс на защиту американских военных. Однако визовая служба, как сообщат, представлена последние двое суток всего одним человеком, поэтому число счастливчиков будет крайне ограничено.

Возникает лишь один вопрос – произойдет ли передача власти как-то ритуально или талибам придется провозглашать себя самостоятельно.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / Торжественная церемония 8 мая прошла в Париже в ограниченном формате

07.12 / Скандалы: «Элита госзаказа»

13.12 / Любовь Успенская рассказала о приобретении люксового авто за 50 млн рублей

23.06 / Россияне переживают за состояние певицы МакSим

13.07 / Под Омском прошел митинг против работы мусорного полигона

16.09 / Под покровом капчи

08.12 / Мнение: Победа Путина над гриппом, рост цен на еду и вред удалённого обучения

22.11 / “Известны аналогичные примеры”: Вирусолог рассказал об эффективном способе снижения уровня заражения коронавирусом

06.10 / Мнение: Осенний цугцванг

03.08 / Мнение: О том, что в России реально рухнуло и задело почти каждого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика