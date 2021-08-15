Мнение: Последние часы

Мулла Барадар Ахунд, известный как Абдулла Гани Барадар, лидер Талибана, прибыл на вертолете в Кабул. Делегация Талибана сейчас ведет переговоры с кабульскими властями о мирной сдаче города. Удивление вызывает тот факт, что в городе еще есть хоть какая-то прежняя власть, так как бегство идет полным ходом. Кабульские чиновники бегут в Пакистан и Узбекистан, хотя Узбекистан принял крайне ограниченное число беглецов – не более сотни человек. В том числе среди них и маршал Дустум.

В Кабуле власть осуществляет министр внутренних дел. Он же и стал де-факто спикером режима в последние сутки. Остальные чиновники заняты устройством личных дел. Чиновники среднего звена атакуют визовый отдел американского посольства в надежде получить заветную бумагу, дающую им шанс на защиту американских военных. Однако визовая служба, как сообщат, представлена последние двое суток всего одним человеком, поэтому число счастливчиков будет крайне ограничено.

Возникает лишь один вопрос – произойдет ли передача власти как-то ритуально или талибам придется провозглашать себя самостоятельно.

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