 

Мнение: Положительные герои кинематографа, тиктокеры-натуралы и мошенничество с паспортами

15.08.2021, 19:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. Читатель wildsvin считает, что проблема дефицита положительных героев касается не только русской классической литературы, но и современного русского кино. Вот что он пишет:

https://olegmakarenko.ru/2201952.html?thread=815464032#t815464032

А кого предлагает в качестве положительных героев кинематограф? Уже больше 40 лет ими выступают придурок Женечка Лукашин и психопат-алкоголик Гоша. Про нынешние времена не говорю, взяточники и алкаши майор Глухарев и подполковник Карпов из одноименных сериалов чего стоят!

Полагаю, проблема всё же несколько преувеличена. В России сейчас снимается очень много фильмов и сериалов: должны же быть и такие, где герои налегают на ЗОЖ?

В любом случае, вопрос важный: какие российские кинопродукты и каких киногероев можно считать хорошими образцами для молодого, здорового, просвещённого поколения? Или всё, кино пора хоронить, новое поколение будет брать за образец Геральта из Ривии?

2. «Их нравы». Бдительная общественность разоблачила популярных тиктокеров, которые ради лайков притворялись заднеприводными. Как выяснилось, у парней есть девушки, а во время учёбы они и вовсе были настроены резко против радужных утех:

https://medialeaks.ru/0308lfc-txt-alpha-boys/

С другой стороны, правильно ли я отнёс эту новость к рубрике «Их нравы»? Наша собственная постсоветская эстрада, если копнуть чуть поглубже, заполонена мужчинами, которые на сцене чуть ли не фиолетовым светятся, а за кулисами наслаждаются традиционными ценностями нормальной семейной жизни.

3. К вопросу о том, каким образом многие россияне годами живут на кредиты, даже и не думая возвращать их:

https://lenta.ru/news/2021/08/11/moshenik/

Правовая коллизия в российских законах создала легальную лазейку для мошенников. Они смогут получать займы, несмотря на плохую кредитную историю (КИ), пишет «Коммерсантъ».

Коллизию создают положения ЦБ, вступающие в силу в следующем году, и уже действующее постановление правительства. Поиск КИ будет только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность.

В результате мошенники могут получить возможность брать кредиты. Заемщик с плохой кредитной историей может просто заявить об утере паспорта, а получив новый, обратиться за ссудой. «При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества», — отметил глава Национального совета финансового рынка (НСФР). Он предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС.

Лично я бы предложил добавить в кредитные истории не только ИНН, но и биометрию. Чтобы мошенники не могли позаимствовать паспорт у соседа и получить кредит под чужим именем.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Россиян предупредили о сильном подорожании доставки продуктов

13.11 / Скандалы: Дорогой Михаил Владимирович

28.09 / Где провести отпуск: 7 самых живописных мест Дубая

10.05 / Мнение: Неопровержимые доказательства атаки на трубопровод

26.06 / У женщины в Подмосковье нашли более 300 свертков с наркотиками

18.11 / ВОЗ заявила об очередном антирекорде пандемии

15.07 / Мнение: О Мамонове

02.06 / Эксперты в США назвали победителя в холодной войне

11.11 / Объявлено о заражении Пореченкова коронавирусом

03.01 / Мнение: Надежность Суперджета и про Ту-334 и Ан-148

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика