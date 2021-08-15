Мнение: Положительные герои кинематографа, тиктокеры-натуралы и мошенничество с паспортами

1. Читатель wildsvin считает, что проблема дефицита положительных героев касается не только русской классической литературы, но и современного русского кино. Вот что он пишет:

https://olegmakarenko.ru/2201952.html?thread=815464032#t815464032

А кого предлагает в качестве положительных героев кинематограф? Уже больше 40 лет ими выступают придурок Женечка Лукашин и психопат-алкоголик Гоша. Про нынешние времена не говорю, взяточники и алкаши майор Глухарев и подполковник Карпов из одноименных сериалов чего стоят!

Полагаю, проблема всё же несколько преувеличена. В России сейчас снимается очень много фильмов и сериалов: должны же быть и такие, где герои налегают на ЗОЖ?

В любом случае, вопрос важный: какие российские кинопродукты и каких киногероев можно считать хорошими образцами для молодого, здорового, просвещённого поколения? Или всё, кино пора хоронить, новое поколение будет брать за образец Геральта из Ривии?

2. «Их нравы». Бдительная общественность разоблачила популярных тиктокеров, которые ради лайков притворялись заднеприводными. Как выяснилось, у парней есть девушки, а во время учёбы они и вовсе были настроены резко против радужных утех:

https://medialeaks.ru/0308lfc-txt-alpha-boys/

С другой стороны, правильно ли я отнёс эту новость к рубрике «Их нравы»? Наша собственная постсоветская эстрада, если копнуть чуть поглубже, заполонена мужчинами, которые на сцене чуть ли не фиолетовым светятся, а за кулисами наслаждаются традиционными ценностями нормальной семейной жизни.

3. К вопросу о том, каким образом многие россияне годами живут на кредиты, даже и не думая возвращать их:

https://lenta.ru/news/2021/08/11/moshenik/

Правовая коллизия в российских законах создала легальную лазейку для мошенников. Они смогут получать займы, несмотря на плохую кредитную историю (КИ), пишет «Коммерсантъ».

Коллизию создают положения ЦБ, вступающие в силу в следующем году, и уже действующее постановление правительства. Поиск КИ будет только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность.

В результате мошенники могут получить возможность брать кредиты. Заемщик с плохой кредитной историей может просто заявить об утере паспорта, а получив новый, обратиться за ссудой. «При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества», — отметил глава Национального совета финансового рынка (НСФР). Он предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС.

Лично я бы предложил добавить в кредитные истории не только ИНН, но и биометрию. Чтобы мошенники не могли позаимствовать паспорт у соседа и получить кредит под чужим именем.