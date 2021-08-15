 

Геленджикские мошенники водили туристов во «Дворец Путина» вместо Эрмитажа

15.08.2021, 19:31, Разное
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Полиция Геленджика арестовала группу из 4 граждан России и Армении, организовавших на территории региона мошеннический бизнес по обману туристов из Китая и Евросоюза. Они продавали туристам билеты в Эрмитаж, однако вместо знаменитого музея водили их в принадлежащий Аркадию Ротенбергу  строящийся апарт-отель , расположенный под Геленджиком.

Мошенники арендовали автобус, на котором в течение суток возили туристов по Краснодарскому краю, выдавая это за путь до Санкт-Петербурга. В конце пути их высаживали на проходной «Дворца Путина», проводили через КПП благодаря связи с коррумпированным охранником комплекса, и весь следующий день водили с экскурсией по дворцовым интерьерам. Китайцы и европейцы любовались развешанными во дворце картинами и его мебелью, думая при этом, что знакомятся с шедеврами эпохи Возрождения и русского искусства XVII-XIX веков. Следствие квалифицирует эти действия как мошеннические несмотря на то, что все участники этих экскурсий оставались довольны увиденным.

«Это уже не первая подобная схема, с которой сталкивается Следственный комитет. Ранее в Москве мошенники организовали похожую схему с фальшивым мавзолеем. Но там было много жалоб от туристов, которые не могли поверить, что вождь мирового пролетариата похоронен в двухкомнатной хрущёвке в Чертаново. Здесь же мы имеем дело с куда более утончённым мошенничеством. Ни одна жертва преступников не подозревала, что её обманули. Их арестовали случайно, поскольку они незаконно находились на охраняемой территории, а дело о мошенничестве возбудили уже после допроса, когда выяснилось, что они там делали», – рассказал представитель Следственного комитета майор Роман Николаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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