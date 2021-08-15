Мнение: Талибан – монстр, выпущенный из кувшина…

Талибы установили полный контроль над Афганистаном и ждут мирной сдачи столицы. Хотя еще сегодня утром, бойцы правительственной армии Афганистана вроде бы собирались дать отпор религиозным фанатикам из Талибана.

Но уже к полудню движение «Талибан»* заявило, что контролирует всю территорию Афганистана, включая столицу.

Талибы уже правили Афганистаном, с 1996 по 2001 года. Страна пять лет называлась Исламский Эмират Афганистан. Дипломатически это государство даже было признано тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

На сколько лет продлится нынешнее пришествие талибов к власти, знает один Аллах…

Самое время вспомнить, кто выпустил из кувшина джина под названием Талибан.

Ни для кого не секрет, что Талибан был придуман в недрах ЦРУ и взращен на американские деньги. Когда в восьмидесятых годах прошлого века афганские моджахеды вели войну с советскими «шурави», на приграничных к Афганистану территориях Пакистана, населенных преимущественно пуштунами, возникли аль-каиды (в переводе с арабского – поселение) – лагеря беженцев и базы сопротивления. В этих лагерях находилось огромное количество афганских мальчишек, которых надо было чем-то занять. Думали недолго – дети оказалось в многочисленных специально созданных медресе. Эти религиозные школы-интернаты по признанию бывшего начальника генштаба армии Пакистана генерала Мирзы Аслам Бега рассматривались как «религиозно-идеологический пояс вдоль афгано-пакистанской границы для поддержки боевого духа моджахедов». Ключевая роль в создании и укомплектовании медресе учениками-шакирдами отводилась МВД Пакистана во главе с Насруллой Бабаром. Организацию учебного процесса патронировал лично генерал Хамид Гюль, руководитель ISI – военной разведки Пакистана.

После идеологической обработки сироты и сыновья беженцев перебирались в учебные лагеря – под опеку пакистанских и американских инструкторов. Превосходно обученная муллами и военными армия получила название Талибан в честь четвертого халифа Арабского халифата имама Али бин-Аби Талиба, скончавшегося еще в 661 году. Талибан рвался в бой, но применить ее против советской армии не успели.

О талибах вспомнили в 1994 году. Именно 1994 год считается годом появления движения Талибан, который, якобы, зародился среди студентов – пуштунов, учившихся в религиозных учебных заведениях.

Но в начале 1994 года произошло еще одно очень важное событие, которое переопределило стремительное усиление талибов.

Именно в начале 1994 году американская корпорация UNOCAL (Union Oil Company of California – Нефтяной союз Калифорнии) совместно с саудовской Delta Oil Company предложили президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову проект строительства трубопроводов, по которым газ с Довлетабадского месторождения, что на юге Туркменистана, и нефть с каспийского шельфа должны были перекачиваться через Афганистан к пакистанскому порту Карачи на Аравийском море. Проект позволял экспортировать стратегическое сырье в обход России и Ирана.

Сапармурат Ниязов предложение принял. Но подписанию контракта и реализации проекта мешали распри между лидерами афганских моджахедов, фактически превратившихся в наркобаронов. Договариваться с враждующими группировками по отдельности не представлялось возможным, потому что афганские территории постоянно переходили из рук в руки.

Тогда-то на политической сцене Афганистана и появились талибы, которых решили использовать для усмирения моджахедов, чтобы руками талибов навести в Афганистане порядок, покончить с его дефрагментацией и открыть транспортный коридор в Центральную Азию, тем самым создав политические условия для начала реализации проекта UNOCAL о строительстве газо-нефтепровода из Туркменистана к Аравийскому морю.

В августе 1996 года американская газета «Wall Street Journal» писала, что «талибы – это, возможно, лучшее, что появилось в Афганистане в последние годы. И они рассчитывают на поддержку Запада в своем стремлении восстановить независимость Афганистана и освободить страну от торговцев наркотиками и заезжих террористов… Это простые афганцы, которым надоели коррумпированные военачальники и политические убийцы, превратившие за последние три гола страну в свою заложницу. Талибы не являются и чрезмерно религиозными фанатиками».

Что произошло дальше хорошо известно. Через пять лет, после 11 сентября 2001 года, талибы «превратились» в религиозных фанатиков. Талибан бы признан террористической организацией и запрещен во многих странах мира.

В общем, Талибан оказался террористическим джином, выпущенным из бутылки.

* движение признано террористическим и запрещено в РФ

На снимке: бойцы правительственной армии Афганистана на въезде в Кабул утром 15 августа. Фото: EPA отсюда

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