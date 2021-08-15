Мертвый сезон

Черноморское побережье Кубани пережило второе за лето наводнение. Разрушены трассы, сотни домов подтоплены, тысячи людей остались без электричества.



Поселок Виноградный, Краснодарский край. Фото: AP / TASS

Власти Краснодарского края настаивают, что на регион обрушилась стихия беспрецедентной силы.

— Порой, за часы выпадает месячная норма осадков. За сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма. Конечно, большая вода начала <…> превращаться в нагонную волну, — рассказал в субботу, 14 августа губернатор Вениамин Кондратьев на совещании у президента РФ по ликвидации подтоплений и природных пожаров.

В четверг синоптики заявили, что на Краснодарский край надвигается мезоциклон. Кубанские власти не стали рисковать и развернули 76 пунктов временного размещения (ПВР) в нескольких районах. Прогноз сбылся: сильный дождь начался вечером в четверг, а в пятницу в 14 районах пришлось вводить режим ЧС. По последним данным, в регионе эвакуированы полторы тысячи человек.

В Анапе, Новороссийске, Крымском и Темрюкском районах подтоплен 1421 жилой дом, 1899 приусадебных участков, шесть социально значимых объектов. Без света остались 23 тысячи домов, в которых проживают более 100 тысяч человек.

Только в Темрюкском районе, по данным его главы Федора Бабенкова, подтоплено 1332 домовладения, 1612 придворовых территорий, 2700 человек попали в зону подтопления.

Синоптики сообщают, что за сутки над тремя районами выпало более 152,2 мм осадков — четырехмесячная норма. За несколько часов улицы Анапы превратились в реки, утонули десятки машин. В интернете сохранились кадры, как людей приходилось эвакуировать с использование «бананов» — надувных водных аттракционов.

— В Цибанобалке полицейские помогали жителям выбраться из нескольких подтопленных домов. Ранее правоохранители на руках вынесли детей из подтопленных санаториев курорта. В поселке Витязево из детского санатория было эвакуировано 332 ребенка и 50 сотрудников санатория, на Пионерском проспекте из детского лагеря — 48 несовершеннолетних, — пишет издание «Живая Кубань».

Люди пытаются пешком добраться до аэропорта по размытой ливнями дороге А290 в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае. Фото: РИА Новости

В районе того же села Цибанобалка хлынувшая из разрушенной дамбы вода разбила трассу «Новороссийск-Керчь», дорога к аэропорту Анапы была перекрыта, и туристам пришлось, рискуя жизнью, переходить бурлящие потоки, чтобы добраться до автобусов, которые в экстренном порядке пустили для сообщения с аэропортом и железнодорожным вокзалом.

Купание на пляжах Анапы запрещено с 12 августа — зная о наступлении стихии, власти попросили курортников и жителей города не рисковать и не заходить в море. После наводнения запрет продлен на неопределенное время: специалисты опасаются вспышки инфекционных заболеваний.

Центральный пляж Анапы смыло еще в четверг, причем, второй раз за это лето: 16-го и 17-го июня город уже подтапливало. Новый удар стихии оказался более разрушительным,

власти города объявили набор волонтеров для организации работ по ликвидации последствий. Необходимо собирать и вывозить мусор, обеспечивать работу пунктов временного размещения пострадавших. Всех добровольцев просят приезжать со своей резиновой обувью и дождевиками.

В Крыму, как рассказал на встрече с президентом РФ глава республики Сергей Аксенов, режим ЧС регионального уровня действует с 17 июня. На полуострове подтоплено 43 населенных пункта в пяти муниципальных образованиях.

— За этот период было подтоплено 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. Повреждено 30 мостов и 72 километра дорог. В общей сложности, пострадавшими признано 4082 человека, из них, к сожалению, два человека погибли и 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести, — рассказал Аксенов.

Владимир Путин согласился, что во втором за лето подтоплении черноморского побережья главным образом виновата природа.

— Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись. Всё это ещё раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой, но сегодня, конечно, остановимся именно на неотложных, экстренных задачах, — отметил президент.

Люди на одной из затопленных улиц Анапы. Фото: Зоя Балашова / ТАСС

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания фактически признал, что массовые подтопления жилых домов в результате ливней — это не только результат разгула стихии.

— Сегодня мы в крае имеем раз в три, в четыре года подтопления в одних и тех же населенных пунктах. Если говорить по большому счету, это места, которые находятся у рек, это либо устья рек, либо поймы рек. Но они уже застроены. И, конечно, мы понимаем, раз в три, в четыре года мы имеем там проблему, — кубанский губернатор был предельно откровенен, хотя, как потом выяснилось, переживал он вовсе не из-за возможных нарушений при выдаче чиновниками разрешений на строительство.

Кондратьев считает, что граждане, выбравшие рискованные места для проживания, злоупотребляют заботой государства.

— Мы, с точки зрения действующего законодательства, вот эти населенные пункты очертили как зоны подтопления. И, естественно, мы все время имеем подтопления, еще раз подчеркиваю, раз в три, в четыре года. Естественно, там, если по-честному, есть люди, которые и не проживают, но зарегистрированы и делают вид, что они фактически проживают, и приезжают (такая ситуация тоже у нас и в Туапсинском районе была), и просто получают раз в четыре года компенсацию. Если федеральным законом те зоны подтопления, которые у нас уже обозначены, и они согласованы с федеральными министерствами и ведомствами, вот в этих зонах подтопления мы законом введем обязательное страхование имущества. В этом случае вот эти все разбирательства между властью и населением перейдут в разряд страховых компаний, а помощь, которую мы оказывали, мы будем оказывать, — предложил губернатор.

Но поддержки со стороны президента не получил:

— В этих районах просто не нужно разрешать строить и восстанавливать там не нужно новое жилье, вот и все.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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