 

Российский дипломат рассказал о ситуации в Кабуле

15.08.2021, 19:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБоев в Кабуле нет, однако напряженная обстановка сохраняется, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

«Обстановка в Кабуле немного напряженная, но никакой войны в городе нет», – передает его слова РИА «Новости».

Дипломат добавил, что посольству РФ ничего не угрожает, эвакуация не требуется.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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