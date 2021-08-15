Талибы отказались от переходного правительства в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что в Афганистане не будет переходного правительства.

Согласно сведениям представителя движения, группировка ожидает полной передачи власти, передает ТАСС.

Агентство Pajhwok сообщило, что ведущие политики Афганистана в воскресенье создали Координационный совет по мирному переходу власти. В него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.

Перед советом стоит задача «предотвращения хаоса и уменьшения страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти».

Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.