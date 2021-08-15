Мнение: Нездоровая схема Лабковского

Психолог Михаил Лабковский, который очень хорошо “поднялся”, когда вел воскресную передачу на “Эхе Москвы” (завоевал сердца и кошельки самой состоятельной аудитории в России – москвичей), выкупил себе рекламу в ФБ, видимо, на месяц вперед – и вовсю зазывает там народ на свои “онлайн-консультации”, предваряя их кратенькими анонсами. Обычно у него все звучит разумно (он вообще хороший психолог), но вот очередная “онлайн-консультация про личные границы” меня малость изумила.

Лабковский пишет:

“Вопрос личных границ встаёт особенно остро, когда один человек проявляет внимание к другому.⠀

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В нашей культуре принято, чтобы мужчина «добивался», а женщина «сопротивлялась», и это в корне нездоровая схема. Ситуация, когда вы НЕ знаете, чего от вас хочет противоположная сторона, и НЕ говорите ртом, чего хотите сами, – нездоровая.⠀

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Если вам один раз сказали «НЕТ», значит, это «НЕТ». Не надо залезать людям в голову, не надо никого «завоёвывать», не надо ни за кем бегать. Это сигнализирует лишь о том, что все дальнейшие отношения будут такими же кривыми и странными.⠀

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Вообще в здоровой ситуации человек САМ говорит открыто, чего он хочет. И от вас, и в принципе. Если вам говорят «я не готов(а) к отношениям», не надо никого «переубеждать» – это путь в никуда.⠀

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И нет в этом никакой романтики. Романтика – это луна и прогулки по вечернему городу, а не нарушение чужих границ”.⠀

Удивило меня вот это бесшабашное лабковское “Не надо залезать людям в голову, не надо никого «завоёвывать», не надо ни за кем бегать”. То есть с одной стороны – конечно, да, без всего этого было бы много проще жить; но с другой стороны – рекомендация эта, похоже, из разряда “лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным”.

По сути, Лабковский тут покушается не просто на “нездоровое поведение”, но на некий базовый поведенческий архетип, корни которого, очевидно, лежат еще на древнем обезьяньем уровне (как, собственно, и вся процедура “ухаживания”). Лабковский – с благородными целями – хочет научить людей “как без этого обходиться”, уверяя, что “соблюдение границ” избавит нас от многих проблем, неприятностей и неврозов в общении с противоположным полом.

Все это могло бы быть так – если бы само “ухаживание” не было завязано на “обезьяний уровень” еще и в мотивационном смысле. То есть – зачем индивид пытается познакомиться с другим, незнакомым индивидом противоположного пола? Проще говоря – нахрена одному индивиду сдался другой индивид? Об этом говорил с присущим ему сарказмом еще Гейне: “Любить одну женщину – значит чудовищно переоценивать разницу между нею и любой другой женщиной”.

Удаляя к чертовой матери “стадию преодоления” (когда надо, “чтобы мужчина «добивался», а женщина «сопротивлялась»), причем сразу с двух сторон – капая на мозги и женщине (не надо сопротивляться), и мужчине (не надо добиваться) – психологи, возможно, оказывают обоим медвежью услугу. Препятствия убираются – а вслед за ними незаметно улетучивается и сам СМЫСЛ, “то, ради чего”.

Почему? Потому что разрушается Ритуал. “Нахрена вообще кого-то добиваться, ведь все бабы одинаковы?” – думает современный мужчина. “Нахрена вообще кому-то сопротивляться, ведь все мужики одинаковы?” – думает современная женщина. Итог: реальные отношения так и не завязываются – так как с точки зрения древнего ритуала они еще и не начинались.

Тут еще важно отметить, что Лабковский, конечно, не сам это все придумал – он-то как раз действует в рамках мощного современного тренда на “избегание насилия” во всех его формах. “Нет значит нет”, “женщина такая же как мужчина” и все в этом духе.

В результате, однако, как мы видим, умирают уже не только отношения между М и Ж, но и – о чем с тревогой говорят последнее время социологи – уже и сам секс как таковой. А все более общей проблемой становится массовое одиночество, или, как это принято теперь называть, “семьи, состоящие из одного человека”.

А причина проста – унификация женщин и мужчин, отрицание “женского” и “мужского” поведения, что в современной психологии и психотерапии уже принято на уровне доктрины. Хотя это неизбежно, если мы отрицаем насилие как таковое, пытаемся вынести его за скобки нормального поведения в принципе.

Ведь насилие – это как раз и есть мужское поведение. По сути, современная психология и психотерапия берет за основу женское поведение, только объявляет его отныне образцово бесполым и единственно верным для любых “гендеров”. А единственно допустимым видом насилия теперь понимается коллективная травля и донос в “компетентные органы” (вар. – искусственному разуму).

Такая вот нездоровая схема.