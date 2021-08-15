 

“Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен”. Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе

15.08.2021, 19:06, Новости дня
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Вместо подписи к фотографиям Кардашян оставила эмодзи в виде ножниц.

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

“О Боже мой, Кортни, выглядишь ошеломительно”, – написала moxdiee.

“Вот и все, я стригусь. Ты так хорошо выглядишь”, – прокомментировала paxtonfielies_.

“Твои красивые длинные волосы. Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен. Сохраняй свои идеи”, – написала valentina756178.

Как выглядела Кортни Кардашян до стрижки:

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Контекст:

Кортни Кардашян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу “Семейство Кардашян” и Kourtney and Khloе Take Miami.

Кортни Кардашян в течение девяти лет состояла в отношениях с бизнесменом Скоттом Дисиком. Они разошлись в 2015 году. В гражданском браке у пары родилось трое детей: Мейсон (2009), Пенелопа (2012) и Рейн (2014).

В январе 2021 года стало известно, что Кардашян состоит в отношениях с музыкантом Трэвисом Баркером. В апреле пара вместе проводила отпуск.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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