16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем

Опубликованный ролик изначально был снят для соцсети TikTok. В нем Полякова вместе со своим парнем Андреем сперва смотрит в камеру и видна надпись: “Говорят, этот фильтр делает вас в 1000 раз красивее”.

Затем на видео был наложен фильтр “В стиле 90-х”. После этого пара обнимается и целуется.

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Контекст:

Мария Полякова (2005) – старшая дочь Ольги Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей – супруг певицы, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”. Летом 2021 года выступление группы раскритиковали в соцсетях за чрезмерное употребление мата. Оля Полякова поддержала дочь, подчеркнув, что всегда будет на ее стороне, даже если не разделяет ее взглядов.

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