В Ливане взорвался бензовоз, известно о 20 погибших

“Наши бригады перевезли 20 трупов и больше семи раненых в результате взрыва бензовоза в Аккаре в больницы в этом районе”, – говорится в сообщении.

UPDATE: our teams have transported 20 dead bodies and more than 7 injured from the fuel tanker explosion in #AKKAR to hospitals in the area. pic.twitter.com/MgWdpC61Pn

— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 15, 2021

Позже Красный Крест твитнул, что пострадавших уже 79.

По данным телеканала Al Jadeed, бензовоз конфисковала ливанская армия и начала раздавать населению топливо. В ходе этого процесса кто-то использовал зажигалку, и произошел взрыв.

* – * * * * * * # * pic.twitter.com/k0TjDHk1Zd

— * * (@ALJADEEDNEWS) August 15, 2021

