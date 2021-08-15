“Талибы не остановятся”. Саакашвили считает ситуацию в Афганистане уроком о том, когда могут помочь США

“Еще десять лет тому назад я говорил, что как только американцы уйдут из Афганистана, падение афганского правительства и полная победа талибов займет максимум несколько месяцев. Мои американские друзья уверяли меня, что нет – они очень хорошо укрепляют афганскую армию, дают им много снаряжения и оборудования. Я же в свою очередь отвечал, что это не поможет, потому что у них нет духа сопротивления, и ни одна техника при таком не поможет. К сожалению, я оказался прав”, – написал он.

Грузинско-украинский политик отметил, что “много раз бывал в Афганистане и своими глазами видел, насколько местное население не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках”.

“Что будет после победы талибов? Конечно, они не остановятся. Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга. Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе”, – объяснил Саакашвили.

Он считает, что если бы в 2008 году армия Грузии “героически не сопротивлялась” российским войскам, “американцы бы точно не послали свои силы”.

“И это касается осенних планов России насчет Украины. Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь”, – заявил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/371617771000493

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф и начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений “брать его силой”.

15 августа глава МВД Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что Кабул мирно передадут “Талибану”.

14 августа президент США Джо Байден поручил направить в Афганистан 5 тыс. американских военных для обеспечения безопасного вывода американских граждан и выезда помогавшим им местных жителей.

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