Из следующих Олимпийских игр исключили карате и добавили брейк-данс

Из перечня исключили карате, бейсбол и софтбол.

Вместо них на Играх появится брейк-данс, а также спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Последние три вида Международный олимпийский комитет включал и в программу предыдущей Олимпиады в Токио.

“Париж 2024 воспользовался возможностью, предоставленной МОК в Олимпийской повестке дня на 2020 год, чтобы предложить дополнительные виды спорта для улучшения своей программы и общей концепции”, – говорится в сообщении оргкомитета. Отмечается, что МОК подтвердил программу мероприятия, соответствующие квоты для спортсменов и интеграцию новых видов спорта для Олимпийских игр в Париже 2024 года в декабре 2020 года.

Президент Всемирной федерации карате Антонио Эспиноса настаивал на том, что этот вид спорта должен вернуться на Олимпийские игры на постоянной основе, сообщал портал Inside the games. “Мы показали миру, что карате – уникальный вид спорта. Карате – это вид спорта, который требует особой спортивной подготовки и особой техники. Это то, что мы можем предложить олимпийскому движению, потому что это соответствует олимпийским ценностям”, – заявил он МОК по окончанию Игр в Токио, на которых карате было представлено впервые.

Не исключать карате просил и олимпийский чемпион Стивен Да Коста, который победил в кумитэ в категории до 67 кг. “Я чертовски много тренировался. Я взял на себя роль фаворита. Я привез золото во Францию. Я высоко нес флаг. Я был на седьмом небе. Просыпаться больно. В 2024 году при вашей поддержке я хочу защитить свой олимпийский титул в Париже”, – написал он в Twitter/

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Je me suis entrainé comme un acharné.

J’ai assumé mon rôle de favori.

J’ai ramené l’or en France.

J’ai porté haut le drapeau.

J’étais sur un petit nuage. Le réveil fait mal.

En 2024, avec votre soutien, je veux défendre mon titre olympique à Paris. * https://t.co/jQBE8KyLtp pic.twitter.com/QLCLeJ4tPK

— Steven Da Costa (@Steven_DaCosta) August 11, 2021

В поддержку карате выступили также французские политики, включая министра спорта Роксану Марацинеану и Французская федерация карате. Однако оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменениям.

Президент французского оргкомитета Игр Тони Эстанге пояснил, что формируя программу, оргкомитет выбирал “виды спорта, которые пользуются популярностью в социальных сетях и которые много смотрит молодежь”, цитирует La voix du Nord. “Серфинг и скалолазание очень зрелищны и отличаются от видов спорта, уже включенных в программу”, – добавил он.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Украинские каратисты принесли сборной две медали в Токио: Анжелика Терлюга завоевала серебро в весовой категории до 55 кг, Станислав Горуна – бронзу в категории до 75 кг.

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