 

В NASA изучили структуру слоев почвы Марса

15.08.2021, 19:04, Разное
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Прибывший на Красную планету космический зонд NASA, созданный для отбора и анализа образцов грунта, передал сейсмические данные исследований экспертам. Они могут помочь прорыву в сфере изучения космоса.
Ученые благодаря дистанционному получению информации с космических зондов составляют карту внутреннего состава почвы планеты. Сам зонд анализирует сейсмическую активность – и благодаря выявленным закономерностям сдвигов разных пород исследователи могут судить о составе почвы. Например, материалы более колкие склонны к иной тенденции смещений, в отличие от прочных. С 2018 года данные наблюдения позволяют открывать информацию касательно состава и структуры шаров грунта.

Поскольку Марс является ключевой планетой, на которой исследователи планируют организовывать условия для будущей жизни, данные исследования имеют очень важный и обязательный характер. Также специалисты предположили, что, скорее всего, агрегатное состояние ядра Марса более жидкое, в отличие от земного. Ученые считают, что вооружившись всей информацией, люди будут более подготовлены к созданию инопланетных колоний.

В результате тех же сейсмических исследований толщины коры планеты специалисты озвучили цифры в пределах 30-70 километров. Размер погрешности при этом очень невелик. Также выявлены данные о химических элементах в составе ядра планеты, таких как O2, H2 и железо.

Источник: actualnews.org



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