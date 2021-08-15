 

Ученые: Метформин может противодействовать митохондриальной дисфункции у пациентов с диабетом 2 типа

15.08.2021, 19:04, Разное
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Ученые Университета Валенсии доказали, что оказывать сопротивление митохондриальной дисфункции, которая появляется при диабете 2 типа, можно благодаря метформину. Работу опубликовали в издании Antioxidants & Redox Signaling.
Митохондрии участвуют в разных процессах, они в ответе за энергетические потребности тканей через клеточное дыхание. Если митохондрии не могут справляться с поставленной задачей, то диагностируют митохондриальную дисфункцию.

Дисфункция митохондрий приводит к возникновению диабета 2 типа, воспалительной болезни, которая характеризуется поднятием в крови сахара и увеличением инсулина. При его терапии используется метформин, антидиабетическое лекарство, которое регулирует глюкозу в крови.
Исследователи анализировали данные 135 здоровых участников и 120 добровольцев с диабетом 2 типа. 81 человек принимал терапию метформином, остальные нет.

В итоге у людей с диабетом, которых лечили метформином, улучшились функции митохондрий. Также снижалось взаимодействие между эндотелиальными клетками и лейкоцитами, что приводит к уменьшению воспаления, которое связано с диабетом 2 типа.

Кроме диабета, другие болезни могут вызываться дисфункцией митохондрий. Специалисты считают, что атеросклероз, который приводит к сужению артерий, может быть взаимосвязан с плохой работой митохондрий, поэтому метформин будет эффективной терапией атеросклероза, и как последствие, болезни сердца.

Ученые сообщают, что метформин обладает рядом достоинств на клеточном уровне, улучшая митохондрии. Это снижает начальную стадию атеросклероза, как осложнение у людей с сахарным диабетом 2 типа. Итоги опытов подтвердили гипотезу о том, что метформин имеет важное значение в модулировании воспалений, которое возникает у людей с диабетом. Этот препарат положительно влияет и на митохондриальную дисфункцию и дерегуляцию.

Источник: medicalinsider.ru



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