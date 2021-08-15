Ученые рассказали, как не заразиться коронавирусом во время секса

Наукой доказано, что коронавирус не передается половым путем, однако заразиться инфекцией возможно, если партнеры не живут вместе. Ученые разработали ряд рекомендаций, которые помогут предотвратить передачу патогена через дыхание.

В начале пандемии данным вопросом занялись власти Канады. Если партнеры живут вместе, то опасений нет, однако при контакте с незнакомым человеком риск возрастает. Специалисты рекомендуют ограничить живое общение, отдав предпочтение онлайн-встречам и беседам, а также виртуальному сексу. Если этой рекомендации не удалось следовать, то нужно использовать презерватив, мыть руки с мылом до и после интима, отказаться от поцелуев и надевать маски во время полового акта. Также нужно обсудить с партнером позы, которые не будут подразумевать контакт лицом к лицу.

В департаменте здравоохранения Нью-Йорка советуют вакцинироваться, чтобы избежать возможности заражения. Спустя две недели после второй прививки можно ходить на свидания и отказываться от маски во время секса. Особенно важно, чтобы оба партнера прошли вакцинацию.

В свою очередь, исследователи из Гарвардского университета в США отмечают, что сексуальная активность увеличивает риск заражения коронавирусом, хотя патоген и не передается половым путем. Ученые обнаруживали РНК вируса в сперме мужчин, а в секрете влагалища следов пока не находили. Дело в том, что заболевание пока тщательно не изучено, а период инкубации достаточно длителен, также опасность представляют и бессимптомные носители.

Если же партнеры заразились ковидом, то стоит заниматься сексом после того, как состояние здоровья придет в норму. Также опасно планировать беременность после выздоровления, ведь организм ослаблен после борьбы с недугом, и ему требуется время для восстановления. По словам ученых, на это уходит от 3 до 6 месяцев.

Источник: ria.ru