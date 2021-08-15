 

Ученые рассказали, как не заразиться коронавирусом во время секса

15.08.2021, 19:04, Разное
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Наукой доказано, что коронавирус не передается половым путем, однако заразиться инфекцией возможно, если партнеры не живут вместе. Ученые разработали ряд рекомендаций, которые помогут предотвратить передачу патогена через дыхание.
В начале пандемии данным вопросом занялись власти Канады. Если партнеры живут вместе, то опасений нет, однако при контакте с незнакомым человеком риск возрастает. Специалисты рекомендуют ограничить живое общение, отдав предпочтение онлайн-встречам и беседам, а также виртуальному сексу. Если этой рекомендации не удалось следовать, то нужно использовать презерватив, мыть руки с мылом до и после интима, отказаться от поцелуев и надевать маски во время полового акта. Также нужно обсудить с партнером позы, которые не будут подразумевать контакт лицом к лицу.

В департаменте здравоохранения Нью-Йорка советуют вакцинироваться, чтобы избежать возможности заражения. Спустя две недели после второй прививки можно ходить на свидания и отказываться от маски во время секса. Особенно важно, чтобы оба партнера прошли вакцинацию.
В свою очередь, исследователи из Гарвардского университета в США отмечают, что сексуальная активность увеличивает риск заражения коронавирусом, хотя патоген и не передается половым путем. Ученые обнаруживали РНК вируса в сперме мужчин, а в секрете влагалища следов пока не находили. Дело в том, что заболевание пока тщательно не изучено, а период инкубации достаточно длителен, также опасность представляют и бессимптомные носители.

Если же партнеры заразились ковидом, то стоит заниматься сексом после того, как состояние здоровья придет в норму. Также опасно планировать беременность после выздоровления, ведь организм ослаблен после борьбы с недугом, и ему требуется время для восстановления. По словам ученых, на это уходит от 3 до 6 месяцев.

Источник: ria.ru



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