Мнение: Новый формат рубрики evolutiolab

До сих пор в рубрике мы разбирали такие же письма, которые пишутся во все психологические блоги и сообщества.

Большая часть таких писем – жалобный вой.

Так примерно люди понимают запрос к психологу: ныть.

Я стараюсь выбирать самые интересные письма, но, честно говоря, мне интересней совсем другое.

Мне интересней разбирать стратегии и тактики эффективного общения.

Вот это вот формат писем, когда автор в начале письма описывает свою нелегкую жизнь, полную страданий или, наоборот, подвигов и преодолений, а потом вываливает интимные подробности своих последних отношений, обычно унылых и позорных, мне поднадоел. Да, и в этом формате встречаются смешные истории и даже поразительные иногда, но смешны и поразительны все такие истории размером короны авторов.

Старый формат пока никуда не девается, но хочется дополнить его новым.

Я предлагаю писать в рубрику не жалобы на проблемные отношения.

Я предлагаю писать короткие эпизоды, где у вас что-то получилось.

Пусть в них не будет никаких проблем, а только конкретная задача, совсем небольшая, которую вы пытались решить.

Пусть это будет, например, диалог с кем-то: приятелем, подругой, супругом или новым знакомым.

Это может быть не диалог или не только он, а описание вашей рефлексии и вашего поведения, когда вам хотелось что-то получить, в отношениях, на работе, в дружбе, в быту, в имидже, в творчестве, в семье, и вы в какой-то мере этого достигли.

Можно писать и такие эпизоды, где у вас не получилось желаемое, но постфактум вас осенило, как надо было.

Короче говоря, предлагаю отойти от формата “мама, утешь меня” и приблизиться к решению конкретных задач, а если повезет, то и к рыбалке, не только в любви, во всех ресурсах.

Давайте попробуем в комментариях.

Приводите примеры таких задач, а я прокомментирую, верно ли вы поняли.

А потом я предложу всем читателям блога писать мне такие эпизоды в личные сообщения и попробуем разбирать их в рубрике.