Мнение: Убили мэра Кривого Рога

На Украине завалили мэра Кривого Рога Константина Павлова. Убитого мэра нашли на пороге его дома. Обычная история для перспективной европейской страны.

На прошлых выборах Павлов победил кандидата от партии Зеленского. Нельзя исключать, что просто корректируют неудачные итоги выборов. Нельзя, чтобы в родном городе Зеленского кандидата от Зеленского побеждал кандидат от ОПЗЖ.

СБУ весьма вероятно как обычно сосредоточится на версии о самоубийстве.

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