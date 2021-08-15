Мнение: Женщины-машинисты, главная причина разводов и богатые дети из полных семей

1. Читатели пишут, что девушкам таки можно работать машинистами поездов. На мой взгляд, странный выбор профессии, особенно в эпоху автоматизации, однако мы живём в свободной стране. Кто я такой, чтобы указывать людям, какую профессию им выбирать? Если кто-то хочет водить поезда, это её право, и я первый буду настаивать на том, чтобы конкретно это право было защищено законом.

Женщине можно работать машинистом поезда. Хоть когда-то было нельзя, но это в прошлом.

Актуальный на сегодня список запрещённых для женщин в РФ профессий:

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н “Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин”

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331608/

В нём много разделов по разным видам деятельности. Железнодорожному транспорту посвящены пункты с 74 по 79: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331608/74ce4fc83889703908075c3850b8e48734f2ed56/

Как видно, профессия “машинист поезда” в списке — отсутствует, а вот что запрещено:

74. Работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов инфраструктуры, контактной сети электрифицированных железных дорог и железнодорожного подвижного состава, связанные с поднятием и перемещением тяжестей вручную более установленных норм.

75. Маневровые работы по расформированию-формированию составов, регулированию скорости движения вагонов путем торможения их тормозными башмаками, связанные с поднятием и перемещением тяжестей вручную более установленных норм.

76. Работы по очистке и пропарке внутренних поверхностей железнодорожных цистерн из-под нефтепродуктов и ядохимикатов.

77. Работы по управлению железнодорожными строительными машинами, тяговым, моторвагонным и специальным самоходным подвижным составом, связанные с превышением предельно допустимых концентраций вредных химических веществ и предельно допустимого уровня общей вибрации.

Есть и конкретные примеры, поезд ведёт девушка:

Метро в Москве: https://www.mskagency.ru/materials/3076421

Челябинск-Миасс: https://74.ru/text/gorod/2021/03/29/69815459/

Кстати, в ВКС России решили подхватить модный тренд и создать экипажи из женщин-лётчиц – в том числе, возможно, в штурмовой и истребительной авиации:

https://lenta.ru/news/2021/08/14/letcithsi/

Противоречие между девушками и самолётами, кажется, уходит в прошлое… по крайней мере, на бумаге. В реальной жизни, подозреваю, путь в военные лётчицы будет по-прежнему очень тернист.

2. Сакраментальное «не сошлись характерами» уже давно не является главной причиной разводов в современной России. Всё гораздо прозаичнее:

https://lenta.ru/news/2021/08/11/begnost/

Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33 процента), говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Взаимное непонимание (15 процентов), неверность партнера (14 процентов), бытовые проблемы (10 процентов) также стали одними из главных поводов разрушения брака. Несовместимость характеров и пьянство отметили в качестве причин по восемь процентов опрошенных.

Около 57 процентов считают, что решение о разводе нужно принимать в зависимости от конкретного случая. Еще 27 процентов отметили, что делать это можно только тогда, когда семья фактически распалась. Около девяти процентов попытаются спасти брак любой ценой.

3. Оказывается, дети из разных по составу семей имеют разные шансы получать достойный заработок во взрослой жизни:

https://lenta.ru/news/2021/08/11/zphigh/

Назван тип россиян с самым высоким заработком: наибольшую зарплату получают россияне, которые выросли в полной семье с двумя и более детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании отмечается, что количество тех, кто воспитывался в полной семье с братом или сестрой, растет с уровнем дохода. Так, в полной семье с братом или сестрой росли 42 процента опрошенных россиян, зарплата которых составила до 30 тысяч рублей, и 46 процентов россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается с теми, кто воспитывался в полной многодетной семье (20 и 28 процентов с зарплатой до 30 и более 80 тысяч рублей соответственно). При этом опрошенные, выросшие с одним родителем или опекуном, чаще всего зарабатывают до 30 тысяч рублей (21 процент против 14 процентов среди россиян, зарплата которых превышает 80 тысяч рублей в месяц). Доля тех, кто является единственным ребенком в полной семье, также больше среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей (17 и 12 процентов соответственно).

Простейшее объяснение этому феномену – в полной семье воспитанием ребёнка обычно занимается больше людей (не только оба родителя, но и бабушки, дедушки, тёти и дяди с обеих сторон). Это способствует воспитанию и развитию, в том числе столь важного навыка, как общение. Очевидно, этому помогает и наличие братьев-сестёр (впрочем, можно предполагать, что всё это работает как надо, только если отношения в семье хорошие).

Кроме того, если семья полная, значит она не распалась по вышеуказанным причинам, вроде бедности и бытовой неустроенности (см. хвост №2). А если семья небедная, не имеет серьёзных бытовых проблем и внутренних конфликтов, это даёт детям хороший старт.

Наконец, молодые люди в дву- и более детных семьях, даже обеспеченных, менее склонны сидеть на шее у родителей – они с детства привыкли, что внимание взрослых посвящено не только им одним, а значит, надо когда-то вести и самостоятельную жизнь. Кроме того, такие дети заранее знают, что им достанется только часть наследства, и для покупки отдельного жилья и поддержки уровня жизни непременно надо будет зарабатывать.