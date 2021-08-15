 

Нормально я ем! – Личное мнение

15.08.2021, 18:40, Разное
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Кого ни спроси, все едят нормально. Не много, правильно и полезно. Спросишь их, а почему тогда задница толстая?

Генетика, отвечают. И широкая кость досталась от бабушки.


Какая красивая женщина. Была бы, если б не ела за пятерых. Фото: Соцсети

Годами я писала о грамотном похудении. Спорила, слушала, знаю все отмазки жирух. И сделала вывод: врут, заразы. Нормально поесть для них означает заточить батон колбасы в ночи, преступно озираясь по сторонам.

Ну, чтобы муж не спалил — поэтому озираются. А потом и вовсе теряют совесть — жрут при всех так, что за ушами трещит.

Я вывела единственно работающий алгоритм похудения. Выглядит он следующим образом: сначала ты перестаёшь врать окружающим и себе, а потом всё само собой получается.

Как это сделать?

Ты садишься и честно считаешь, сколько ты потребляешь за день еды каждый день.

А потом, ужаснувшись цифрам, ноги уже сами тебя понесут в спортзал, ты сядешь читать мои советы по фитнесу, разберёшься, как грамотно тренироваться, сколько тренироваться, как лучше делать кардио, почему так важен свежий воздух и так далее — это уже вторично.

Главное — узнать и принять правду, которая в том, что не широкая кость бабушки виновата, а 2500 ккал, которые ты сожрала за день.

В своё время я считала калории на листочке. Теперь в этом нет нужды, есть прекрасные и удобные приложения.

Хочу обратить внимание — избегайте в таких приложениях ненужных функций. Чем проще, тем лучше — вам нужен только подсчёт калорий, а весь прочий функционал и навороты отвлекут вас от главного.

Владельцам смартфонов на Андроиде рекомендую бесплатное и лучшее, на мой взгляд, приложение из подобных — «Считай калории».

Отличие от других программ — лаконичность. Максимум скорости и удобства.

Подчеркну ещё раз: чтобы подсчёт веса и калорий вошёл в привычку, важно, чтобы система учёта была простой, как карандаш: поела, достала мобильник, за 1 минуту записала, не отвлекаясь на всякого рода фичи. Только в этом случае, учёт калорий войдёт в привычку и не будет напрягать.

Вот приложение «Считай калории» такое и есть — простое и быстрое. В других программах куча ненужных наворотов типа возможности прикладывать фотографии съеденного, а тут только самое необходимое, чтобы не тратить лишних усилий.

Когда вы увидите, сколько в действительности вы съели, эта правда сама смотивирует вас и поможет вам вернуть своё тело в нормальный вес.

А теперь ответьте на два простых вопроса, они вам помогут: вы считаете, что нормально питаетесь? А сколько это в ккал?

Источник: Лена Миро



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