 

Лукашенко назвал двоих виновных в развале СССР

15.08.2021, 18:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает виноватыми в распаде СССР экс-президента РФ Бориса Ельцина и бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», – сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Он отметил, что «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну».

Лукашенко подчеркнул, что «так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл».

По его словам, «Беловежская пуща… – это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».

Первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».

«Советский Союз сам себя изжил. <…> Не Кравчук, Ельцин, Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич) и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», – подчеркнул он.

Ранее Лукашенко рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.



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