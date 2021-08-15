 

Ребров не смог договориться о разрыве контракта с клубом из ОАЭ, сборную Украины возглавит Петраков – СМИ

15.08.2021, 18:14, Новости дня
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По данным издания, 64-летнего украинца Петракова как нового тренера национальной сборной представят 17 августа на заседании исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Украинский специалист Сергей Ребров, которого ранее называли наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность главного тренера, не смог договориться с клубом “Аль-Айн” из Объединенных Арабских Эмиратов, где он сейчас работает, о разрыве контракта, пишут журналисты.

Одним из помощников Петракова в национальной сборной станет Андрей Анненков, с которым они вместе привели украинскую юношескую сборную к победе на чемпионате мира 2019 года.

Контекст:

1 августа о завершении контракта с УАФ заявил тренер украинской сборной Андрей Шевченко, он подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Вероятными кандидатами на вакантную должность называли украинцев – 47-летнего Реброва, который в июне подписал контракт с клубом “Аль-Айн” из ОАЭ, и 70-летнего Мирона Маркевича, возглавлявшего комитет национальных сборных команд УАФ.

Сам Маркевич говорил 7 августа, что главным тренером украинской команды назначат Реброва.

11 августа журналист телеканала “Футбол” Игорь Бурбас сообщал, что УАФ отказалась от предложений 57-летнего Юргена Клинсмана из Германии и 65-летнего Джанни Де Бьязи из Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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