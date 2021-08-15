Полиция подтвердила смерть мэра Кривого Рога, начато уголовное производство

“Полиция устанавливает обстоятельства смерти криворожского городского головы”, – говорится в сообщении. Производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

“Сообщение в полицию поступило 15 августа, около 16.00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома”, – отметили в полиции.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2927811424140319

Контекст:

О смерти Павлова 15 августа сообщили нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович и местные СМИ. Погибшего нашли на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом.

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

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