“Горячая женщина”, “Фигура – отпад”. Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Лето”, – коротко подписала снимок певица.
На фото Федишин позирует в леопардовом купальнике, сидя на пляже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Горячая женщина”, – прокомментировал oleksii.suprun.
“Какая же вы невероятная! А фигура вообще отпад”, – отметила khrystya_dendura.
Контекст:
Федишин родилась в 1987 году во Львове в семье музыканта Петра Федишина. Отец певицы, инженер по образованию, работал музыкантом и был против музыкальной карьеры дочери. Он мечтал, чтобы дочь стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным.
В 2018 году певица принимала участие в проекте “Голос країни” на “1+1”, но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта “Маска” на канале “Украина”.
Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык, воспитывают двоих сыновей – Юрия (2011) и Олега (2015).
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет