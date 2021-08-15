 

“Горячая женщина”, “Фигура – отпад”. Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже

15.08.2021, 18:14, Новости дня
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“Лето”, – коротко подписала снимок певица.

На фото Федишин позирует в леопардовом купальнике, сидя на пляже.

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Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

“Горячая женщина”, – прокомментировал oleksii.suprun.

“Какая же вы невероятная! А фигура вообще отпад”, – отметила khrystya_dendura.

Контекст:

Федишин родилась в 1987 году во Львове в семье музыканта Петра Федишина. Отец певицы, инженер по образованию, работал музыкантом и был против музыкальной карьеры дочери. Он мечтал, чтобы дочь стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным. 

В 2018 году певица принимала участие в проекте “Голос країни” на “1+1”, но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта “Маска” на канале “Украина”.

Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык, воспитывают двоих сыновей – Юрия (2011) и Олега (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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