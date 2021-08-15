На Гаити число погибших в результате землетрясения выросло до 724 человек

“Число жертв землетрясения на Гаити подскочило до 724 человек”, – говорится в сообщении.

#BREAKING Toll from massive Haiti earthquake jumps to 724 people dead: govt pic.twitter.com/sTMfJmnQbV

— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021

Ранее сообщалось о 304 жертвах землетрясения.

Число пострадавших в результате подземных толчков превышает 1800 человек, отмечает CNN со ссылкой на данные службы гражданской защиты Гаити.

По информации СМИ, больницы в стране переполнены пострадавшими от землетрясения.

Контекст:

Землетрясение произошло примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Очаг достигал глубины 10 км. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам Гаити.

В стране объявлено чрезвычайное положение на месяц. Премьер-министр Ариэль Анри говорил, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.

США уже выразили готовность помогать Гаити в оценке ущерба от землетрясения и восстановлении после него.

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